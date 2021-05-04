Millilerin Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı.

İspanya ile Fransa’nın 17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu ile kamp programı ve Türkiye’de yapacağı hazırlık maçlarının tarihleri belli oldu.

Ay-yıldızlılar, 10 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Milliler, Avrupa şampiyonası öncesinde Türkiye’de iki hazırlık maçı yapacak. 25 Mayıs’ta Belarus ile mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, 27 Mayıs’ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile birlikte C Grubu’nda yer alacak ve maçlarını Fransa’nın Strasbourg kentinde oynayacak olan milli takım, 17 Haziran Perşembe günü ilk maçında TSİ 19.00’da Slovenya ile karşılaşacak. Milliler, ikinci maçında 18 Haziran Cuma günü Bosna Hersek ile TSİ 13.00’te karşı karşıya gelirken, gruptaki son maçında ise 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00’da Belçika’nın rakibi olacak.

A Milli Takım aday kadrosu şöyle:

Melis Gülcan (Kayseri Basketbol), Esra Ural Topuz (Kayseri Basketbol), Melek Uzunoğlu (Beşiktaş JK), Bahar Çağlar Ökten (Botaş), Büşra Akbaş (Botaş), Gizem Yavuz (Çankaya Üniversitesi), Manolya Kurtulmuş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Sevgi Uzun (Fenerbahçe),

Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe), Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe), Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Asena Yalçın (Galatasaray), Pelin Derya Bilgiç (Galatasaray), Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray), Meltem Yıldızhan (Galatasaray), Sude Yılmaz (Galatasaray), Özge Yılmaz (Hatay BŞB), Gizem Başaran Turan (Hatay BŞB),

İnci Güçlü (İzmit Belediyespor), Harika Gözde Eldaş (Nesibe Aydın), Şerife Alperi Onar (OGM Ormanspor), Derin Erdoğan (Arizona Wildcats / ABD), Zeynep Şevval Gül (Saint Louis Billikens / ABD)