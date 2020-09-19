Milli takımlardan yerin 150 metre altında antrenman

Türkiye ve İngiltere Milli Boks takımları, Çankırı Yeraltı Şehri Tuz Mağarası’nda antrenman yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 2021 yılına ertelenmesinden dolayı hazırlığa başlayan Türkiye ve İngiltere Milli Boks Takımları Çankırı’da kampa girmişti. Kamp süresince çeşitli antrenmanlar yapan 2 takım, bugün de Çankırı Yeraltı Şehri Tuz Mağarası’nda antrenman yaptı. Yerin yaklaşık 150 metre altında bulunan mağaradaki çeşitli eserleri inceleyen milli takım sporcuları mağara hakkında da bilgi aldı.

“Sporcularımız çok memnun”

Kampı takip eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, 2 takımın antrenmanını izledi. Daha sonrasında açıklamada bulunan, Murat Kocakaya, "Şu anda İngiliz milli takımıyla beraber kamp yapıyoruz. İkisi de olimpiyatlara hazırlanıyor. Çok iddialı 2 takım var. Ben bugün izlemeye geldiğimde beni sevindiren şey hem kendi sporcularımız hem de İngiliz sporcularımız çok memnunlar. Kampı biz 1 günde Çankırı’ya aldık. Akşam saat 11’den sonra kampı Çankırı’da yapmaya karar verdik. Çankırı İl Müdürlüğü de sabaha 2 ringi hazır hale getirdi. İngilizlere karşı zor durumda kalabilirdik ama sağolsun Çankırı 1 günde bu işi yaparak iki tarafı da memnun olarak devam ediyoruz. Bilimsel anlamda çalışıyorlar. Bütün amacımızda bu aslında. Buradaki antrenmanları yaptığımızda sporcunun aerobik yapısını artırabilirsek uzun vadede Çankırımızı sporcuların kamp yaptıkları bir merkez haline getirebiliriz. Bu bütün Gençlik Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediye hep beraber yapmamız gereken bir çalışma. Biz kendi açımızdan boks milli takımı kampa burada devam edecek" ifadelerine yer verdi.

İngiliz Milli Takım Başantrenörü Lee Pullen ise, "Şahsen böyle bir boş günümüzde gelip bir tarihi bir yeri görmek gayet ilginçti. Bir çoğu burada kamp yapmak isterdik dedi. İlginç bir deneme olurdu. Bizim İngiltere’deki kampımızda bir oksijen çadırımız var. Orada antrenman yapıyoruz. Aynısı gibi midir onu bilemiyorum" ifadelerine yer verdi.