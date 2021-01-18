Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı Antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Sırıkla atlamada son yıllara damgasını vuran iki genç sporcu Ersu Şaşma ve Mesure Tutku Yılmaz’ın antrenörlüğünü yapan Halil Çömlekçi, dün evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çömlekçi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çömlekçi için bugün Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Halilurrahman Bakırcılar Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Afetevler Mezarlığında gözyaşlarıyla defnedilen milli antrenörün cenazesine, ailesi, yakınları, sporcuları ve sevenleri katıldı.

Bakan Kasapoğlu’ndan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’da Çömlekçi ise sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında, "Türk sporuna yıllarca başarıyla hizmet etmiş kıymetli antrenörlerimizden İbrahim Halil Çömlekçi’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Atletizme verdiği hizmetleri ve yetiştirdiği sporcularla her zaman hatırlanacak olan merhum İbrahim Halil Çömlekçi’ye Allahtan rahmet ailesi, sevenleri ve atletizm camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.