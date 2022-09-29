Michy Batshuayi: “Derbide gol atarsam kendimi iyi hissedeceğim”

Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi, Beşiktaş ile oynayacakları derbi mücadelesinde gol atarsa kendisini iyi hissedeceğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Michy Batshuayi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisi adına Beşiktaş maçının özel olacağını belirten Batshuayi, “Eski takımıma karşı oynayacağım. Fenerbahçe olarak da temennimiz oynayacağımız büyük derbiyi kazanmak olacak. Başlangıç itibarıyla çok hazırlık süreci olmadı ama kendimi iyi hissediyorum. Milli maçtan sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum, maça etki edecek katkıyı sağlamak istiyorum. Bu katkıyı sağlayabilirsem takımıma yardımcı olacağım. Bana göre hediye takım olarak alacağımız galibiyet olacaktır. Gol atarsam kendimi iyi hissedeceğim. Bir forvet oyuncusu olarak gol atmak benim görevim” dedi.

“Ofansif anlayışla oynamak keyifli”

Beşiktaş’ın oyun stilini tanıdığını aktaran Belçikalı futbolcu, “Oyun stilleri değişebilir. Ben de değiştirebilirim. Açıkçası önemli olan derbide gol atmak olacak. Ondan sonrası ne olacak göreceğiz. Bana göre sadece ben değil, tüm hücum oyuncularımız sorumluluğu var. Bu sorumluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Futbol da böyle bir şey. Bir forvet oyuncusu olarak ofansif anlayışla oynamak keyifli. Atacağımız gollerle takıma katkı sağlamak istiyoruz. İdmanlarda da buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eksik yanlarımı gidermeye çalışıyorum”

İyi bir statta derbisi maçını oynayacaklarını sözlerine ekleyen Batshuayi, “Ambiyans olarak yüksek bir stat. Ateşleyici taraftar grubuna sahipler. Bu bir forvet oyuncusunu motive edecek unsurlardan bir tanesi. Geçen sene kaçırmış olduğum goller vardı, daha fazla gol atabilirdim. Hayatta bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben çalışmaya devam ediyorum, eksik yanlarımı gidermek için. Bazen attığınız şutlar direkten döner, bu durum nasıl açıklanır bilmiyorum” diye konuştu.

“Hocamız tecrübe ve kaliteye sahip”

Teknik Direktör Jorge Jesus ile çalışmanın önemli ve güzel bir şey olduğunu da dile getiren Michy Batshuayi, “Hocamız tecrübe ve kaliteye sahip. Herkes 11’de oynayabilir. Bu sizin seviyenizi yükseltecek bir şey. Antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bu durum takımı güçlü bir noktaya çekip şampiyon olma ihtimalini arttıracak” cümlelerine yer verdi.