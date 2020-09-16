Miami Heat, uzatmaya giden maçta kazanmasını bildi

NBA Playoff’ları doğu konferans finali mücadelesinde Boston Celtics ile karşılaşan Miami Heat, serinin ilk mücadelesinde uzatmaya giden maçta 117-114 üstünlük sağlayarak seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın yıldızı 29 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 blokla mücadele eden Goran Dragic olurken Boston Celtics’te Jayson Tatum’ın 30 sayı, 14 ribaund, 5 asist ve 3 top çalmalık performansı yetmedi.

Çeyrek skorları:

18 – 26

37 – 29

16 – 28

35 – 23