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Miami Heat, uzatmaya giden maçta kazanmasını bildi

NBA’de dün gece oynanan karşılaşmada Miami Heat, Boston Celtics karşısında 3 sayı farkla 117-114 galip geldi ve seride 1-0 öne geçti.

Spor 16.09.2020, 13:22
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Miami Heat, uzatmaya giden maçta kazanmasını bildi

NBA Playoff’ları doğu konferans finali mücadelesinde Boston Celtics ile karşılaşan Miami Heat, serinin ilk mücadelesinde uzatmaya giden maçta 117-114 üstünlük sağlayarak seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın yıldızı 29 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 blokla mücadele eden Goran Dragic olurken Boston Celtics’te Jayson Tatum’ın 30 sayı, 14 ribaund, 5 asist ve 3 top çalmalık performansı yetmedi.

Çeyrek skorları:
18 – 26
37 – 29
16 – 28
35 – 23

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