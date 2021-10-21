Son Dakika
Yunanistan uyarılara kulak asmıyor: Para ve kıyafetlerini aldıkları göçmenleri dövüp, Türkiye’ye ittiler!
Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB’nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış."
MHK'den flaş karar! Ali Şansalan'a bu hafta maç yok
Son dakika haberi... Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıklarken, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Ali Şansalan'a görev vermemesi dikkat çekti.
Spor 21.10.2021, 13:11 21.10.2021, 13:39
TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
9. haftada oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Ali Şansalan'a görev verilmemesi ise dikkat çekti.
Şansalan, derbide verdiği ve vermediği kararlarla Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti.