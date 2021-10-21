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MHK'den flaş karar! Ali Şansalan'a bu hafta maç yok

Son dakika haberi... Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıklarken, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Ali Şansalan'a görev vermemesi dikkat çekti.

Spor 21.10.2021, 13:11 21.10.2021, 13:39
MHK'den flaş karar! Ali Şansalan'a bu hafta maç yok

TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

9. haftada oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Ali Şansalan'a görev verilmemesi ise dikkat çekti.

Şansalan, derbide verdiği ve vermediği kararlarla Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti.

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