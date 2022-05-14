Metin Diyadin: “Kazandığımız için mutluyuz”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, 3-1’lik Menemenspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 37. hafta maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Menemenspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, açıklamalarda bulundu. Metin Diyadin, “Bu sezon çok farklı bir sezon oldu. Yaklaşık 11-12 takım birbirine çok yakın puanlarla son haftalara girdi. Bu yüzden de bütün takımlar gibi bizim için de önemli bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Maçı çok daha önce koparabilirdik ama birçok pozisyondan faydalanamadık. Ancak buna rağmen galip gelmesini bildik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzde bir maç kaldı. Gençlerbirliği için yeni yapılanmanın getirdiği zorluklarla beraber tertemiz bir şekilde ligi tamamlıyoruz. Kazanmamız gereken bir maçı kazanarak da tamamlamış olduk. Mücadelelerinden dolayı oyunlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.