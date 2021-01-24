Mesut Özil’den anlamlı hareket!

ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

İki yıl önce Türkiye güzeli Amine Gülşe ile dünya evine giren Özil, evlilikleri şerefine bin çocuğun ameliyat masraflarını karşılamış, ardından da İngiltere'de 50 bin ihtiyaç sahibine yemek yardımı yapmıştı. Ünlü futbolcu, bu kez de çocukların yüzünü güldürdü.

Geçtiğimiz hafta eşi ve 10 aylık minik kızı Eda ile Londra'dan İstanbul'a gelen Özil, çocuklara yardım eli uzattı.

Ünlü futbolcu, kızı Eda adına, öksüz ve yetim 100 öğrenciye burs verdi. Özil'in bu yardımı karşısında çok duygulanan eşi Gülşe'nin, "Bu, kızımla benim için çok anlamlı ve değerli bir hediye oldu. Mesut, beni çok mutlu etti" dediği öğrenildi.