Mesut Özil tribünde

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, Kayserispor maçını tribünden takip ediyor.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesini sarı-lacivertlilerin yeni transferi dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil de tribünden takip ediyor. Maç eksiği nedeniyle kadroda yer almayan Mesut Özil takım arkadaşlarına tribünde destek verdi. Mesut Özil’in ağabeyi Mutlu Özil ile menajeri Erkut Söğüt de yıldız oyuncuyu yalnız bırakmadı.