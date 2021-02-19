Mesut Özil kadar cesur olamadık!

Spor Arena Dış Haber- Mesut Özil, Aralık 2019'da Çin'de zulüm gören Uygur Türkleri için sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapmış ve bu duruma dikkat çekmek için dünyaya seslenmişti. Çin ile büyük reklam anlaşmaları olan Arsenal, Mesut'un bu hareketinin ardından bir açıklama yaparak 'Bu açıklama Mesut Özil'in kişisel yorumlarıdır' demiş ve Türk asıllı Alman futbolcuyu yalnız bırakmıştı.

Mesut Özil sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Arsenal'dan ayrılmış ve Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Bunun üzerinden yaklaşık bir ay geçmişken Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham, yıldız futbolcunun Uygur Türkleri için yaptığı destek açıklaması sebebiyle kadro dışı kaldığı ve takımdan da bu sebeple gönderildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

"AÇIKLAMAMIZIN EKONOMİK BİR SEBEBİ YOKTU"

Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham; "İnsanlar açıklamaları sebebiyle Mesut Özil'e tepki gösterdiğimizi ve onu kadro dışı bıraktığımızı söylüyor ama bu hiç adil değil. Kulüp olarak futbolcularımızın bireysel karar ve görüşlerine her zaman saygı duyduk ve bunlara dahil olmadık. Mesut'un açıklaması sonrası bizden Çin ile ilgili yorum yapmamız istendi, biz de bunun oyuncunun kişisel görüşleri olduğunu, kendi özgür ifadesiyle bu açıklamayı yaptığını söyledik. Bunun ekonomik veya ticari bir sebebi yoktu. Kulüp prensibi olarak oyuncuların siyasi ve sosyal görüşlerine karışmıyoruz." ifadelerini kullandı.

BLACK LIVES MATTER ÖRNEĞİ VERDİ

Geçen yaz ABD'de başlayan ve dünyaya yayılan 'Black Lives Matter' hareketini örnek veren Vinai Venkatesham; "Oyuncularımızın sosyal konularda görüş bildirmesini her zaman isteriz. Bazen takım olarak karar alıp bunu yaparlar bazen ise bireysel olarak. George Floyd öldürüldüğünde oyuncularımız bize gelip bu konuda ses çıkarmak istediklerini söylediler ve yaptılar da." diye konuştu.

MESUT ÖZİL'İN MESAJI SONRASI NELER OLDU?

Aralık 2019'da Mesut Özil'in Çin''in Sincan Özerk Bölgesinde Müslüman Uygur Türklerine karşı sistematik zulmüyle ilgili açıklama yapmasının ardından Çin'de Mesut Özil'e karşı büyük bir ambargo başlamıştı. Premier Lig maçlarını yayınlayan CCTV, o dönem oynanan Manchester City - Arsenal maçını yayın akışından çıkarmış, Mesut Özil'in formaları çeşitli yerlerde halk tarafından yakılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Mesut Özil'i Sincan Bölgesini ziyaret etmek için davet etmişti.

Çin'in Twitter'ı sayılan Weibo'da o dönem 4 milyondan fazla takipçisi olan Mesut Özil'e bu site üzerinden de tepki ve hakaretler yapılmıştı.

Çin Futbol Birliği de, Mesut Özil'in yorumunun kabul edilemez olduğunun ve ülkedeki milyonlarda hayranının kalbini kırdığının altını çizmişti.

MESUT ÖZİL PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELERİ KULLANMIŞTI

"Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası. Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür.

Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır.”