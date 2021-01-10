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Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçe paylaşımı!
Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe logosunu paylaştı ve altına göz kırpma emojisi koydu.
Spor 10.01.2021, 12:34
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Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde hareketli günler yaşanırken, bir heyecanlı haber de yıldız futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil'den geldi. Mutlu Özil, sosyal medya hesabından paylaştığı bir hikayede, Fenerbahçe'nin logosuna yer verirken, paylaşımın altına da göz kırpma emojisi koydu.
Bu paylaşım sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi ve etkileşim gördü.
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