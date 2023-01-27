Mesut Bakkal: “Üretken değildik”

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Göztepe maçının ardından galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ifade ederek, “Üretkenlikten yana sıkıntı çektik” şeklinde konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Göztepe’ye 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçtan ders çıkaracaklarını ifade ederek, “Haftalardır iyi bir çıkışımız vardı. Oyunun başında bireysel hatan gol yedik” dedi.

Basit goller yediklerini dile getiren Bakkal, “Haftalardır iyi bir çıkışımız vardı. Oyunun başında bireysel hatadan gol yedik. İlk 20 dakikadan sonra toparlandık ve golü de bulduk. Bu kadar ucuz ve bu kadar uzak oynarsanız mağlubiyetten kaçamazsınız. Baskılıymış gibi, top bizdeymiş gibi göründük ama üretkenlikten yana sıkıntı çektik. İyi bir takımız ama böyle basit goller yememeliyiz. Göztepe’yi de tebrik ediyoruz. Çok baskı yemeden ve topu vermeden mağlup olduk. Bunlardan ders çıkaracağız. Lig uzun bir maraton” ifadelerini kullandı.