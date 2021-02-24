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Merrell’den koşu dünyasına heyecan getirecek yeni proje: OneTrail

Merrell, OneTrail projesiyle; koşu branşına ilgi duyan kişileri doğru bilgilerle buluşturacak ve onları kendilerine en uygun yarışlara yönlendirecek. OneTrail projesinde Özgür Tetik, İbrahim Bitiş, Bahar Baltacı, Nuray Bulut Göktepe ve ’Dağların Arslanı’ Ahmet Arslan yer alacak.

Spor 24.02.2021, 13:20
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Merrell’den koşu dünyasına heyecan getirecek yeni proje: OneTrail

Merrell, OneTrail projesiyle; koşu branşına ilgi duyan kişileri doğru bilgilerle buluşturacak ve onları kendilerine en uygun yarışlara yönlendirecek. OneTrail projesinde Özgür Tetik, İbrahim Bitiş, Bahar Baltacı, Nuray Bulut Göktepe ve ’Dağların Arslanı’ Ahmet Arslan yer alacak.

Ahmet Arslan ile Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilen Alanya Ultra Trail’e verdiği isim sponsorluğu desteğiyle koşu tutkunlarını çok mutlu eden Merrell, koşu dünyasına büyük heyecan getirecek önemli bir projeye başlıyor. OneTrail projesinin amaçları; dileyen herkesin patika koşusu yapabilmesini sağlamak, patika koşusunun doğru ve sağlıklı şekilde yapılması konusunda pratik ve teorik eğitimler vermek, bu spora gönül veren kişileri buluşturmak ve doğada bir arada keyifle vakit geçirmelerini sağlamak olacak.

Projenin en önemli unsurlarından biri de koşu takımı Merrell Running Team olacak. Özgür Tetik, İbrahim Bitiş, Bahar Baltacı, Nuray Bulut Göktepe ve ’Dağların Arslanı’ Ahmet Arslan’ın yer alacağı takım, eğitim yönüyle de fark oluşturacak.

Ayda bir teorik eğitimler verilecek

Türkiye’de düzenlenecek uluslararası yarışlara katılacak olan M.Running Team, aynı zamanda ayda bir kez teorik eğitim de verecek. Dileyen koşu tutkunları bu kapsamlı eğitimlerin bir parçası olabilecek. Teorik eğitimler sonrasında Running Team’in açık hava eğitimleri yapacağı noktalar ise şu şekilde olacak:

"Kilyos Plajı, Kurt Kemeri Parkuru, Kemerburgaz Kent Ormanı, Geyik Parkuru, Valide Sultan Göleti, Atatürk Kent Ormanı, Polonezköy Tabiat Parkı ve Aydos Ormanı."

Barış Andırınlı: “Her yaş ve seviyeden sporseveri OneTrail etkinliklerimize bekliyoruz”

OneTrail projesini hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı ise şu açıklamaları yaptı:

“Doğa ve koşu sporunu bir araya getiren patika koşusu, süratle yaygınlaşmaya devam ediyor. Biz de bu sporun lideri olarak, daha fazla insanın doğaya çıkması ve patika koşusunu deneyimlemesi konusunda çaba harcıyoruz. Genç yaşlı, yavaş hızlı, her seviyeden sporseveri patika koşusu etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz.”

OneTrail’in kaptanı, rekortmen Özgür Tetik olacak

OneTrail projesinin kaptanı ise daha önce Türkiye 24 saat rekorunu kıran Özgür Tetik olacak. Tetik bugüne kadar Marathon des Sables, UTMB CCC 101 km, Ultra Trail Mont Blanc ve Salomon Cappadocia Ultra-Trail gibi simge ultra maraton yarışlarında da Türkiye’yi temsil etmişti. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen maratonlara katılan, aynı zamanda çok sayıda yarışın proje koordinatörlüğünü üstlenen İbrahim Bitiş de M.Running Team koşucularından biri olacak.

Trail Sisters Türkiye, patika koşularında bir ilk olacak

Trail Sisters Türkiye’nin liderleri ve Running Team koşucuları olan Bahar Baltacı ve Nuray Bulut Göktepe ise kadınları bir araya getirecek ve onların güvenli bir şekilde patika koşusu etkinliklerine katılmasına yardımcı olacak. Patika koşuları alanında bir ilk olan Trail Sisters Türkiye, koşu organizasyonlarının yanı sıra yürüyüş ve yoga gibi etkinliklerle de spor tutkunu kadınların hayatına dokunacak.

Daha önce katıldığı ultra-trail yarışlarında çok başarılı sonuçlar elde eden Bahar Baltacı ile birlikte Trail Sisters Türkiye’nin liderliğini üstlenen Nuray Bulut Göktepe ise potansiyeli çok yüksek olan atletlerden biri ve gelecek yıllarda düzenlenecek ultra maraton ve maraton yarışlarında kürsüde olması bekleniyor.
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