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Menemenspor’da hazırlıklar sürüyor

Menemenspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdürüyor.

Spor 24.07.2021, 12:09
Menemenspor’da hazırlıklar sürüyor
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Menemenspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdürüyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 2021-2022 sezonu öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği 2. etap kampını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Cenk Laleci ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanda taktik, şut ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.
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