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Menemenspor, Melih Kılıç’ı renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 27 yaşındaki santrfor Melih Kılıç’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor 17.06.2021, 17:07
Menemenspor, Melih Kılıç’ı renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 27 yaşındaki santrfor Melih Kılıç’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Mardin Fosfatspor’da forma giyen Melih Kılıç’ı kadrosuna kattı. İzmir’e gelen 27 yaşındaki santrfor, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

Melih Kılıç, geçtiğimiz sezon 3. Lig 2. Grup’ta Mardin Fosfatspor formasıyla çıktığı 31 maçta, 14 gol atmıştı.
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