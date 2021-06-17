Menemenspor, Melih Kılıç’ı renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 27 yaşındaki santrfor Melih Kılıç’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Mardin Fosfatspor’da forma giyen Melih Kılıç’ı kadrosuna kattı. İzmir’e gelen 27 yaşındaki santrfor, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

Melih Kılıç, geçtiğimiz sezon 3. Lig 2. Grup’ta Mardin Fosfatspor formasıyla çıktığı 31 maçta, 14 gol atmıştı.