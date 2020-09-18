Menajer Ali Dursun: "Trabzonspor, Ali Karimi ile ilgileniyor"
MENAJER ALİ DURSUN, TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN TRABZONSPOR'UN İRANLI ORTA SAHA ALİ KARİMİ'Yİ İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI.
Menajer Ali Dursun, transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un İranlı orta saha Ali Karimi’yi istediğini açıkladı. Dursun, "Bu oyuncuyla ilgili olarak Süper Lig’den başka takımların da ilgisi var. Önümüzdeki günlerde transfer netleşir" dedi.
Barcelona’nın De Jong transferinde adından söz ettiren menajer Ali Dursun, transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un ilgilendiği ismi açıkladı. Dursun, bordo-mavili ekibin, İran Milli Takımı forması giyen merkez orta saha oyuncusu Ali Karimi’yi gündemine aldığını ifade etti. İran ekiplerinden Esteghlal forması giyen ve takımıyla olan sözleşmesi biten Karimi’nin bonservisi elinde bulunuyor. Bu futbolcuyla ilgili olarak gereken görüşmeleri sürdürdüklerini söyleyen Dursun, "Ali Karimi’yle ilgili olarak Süper Lig’den başka ekiplerin de ilgisi var. Trabzonspor forması giyen Hosseini’yle arkadaşlar. Hosseini de Esteghlal’den gelmişti. Bu transfer önümüzdeki günlerde netleşir" ifadelerini kullandı.
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