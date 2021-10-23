Mehmet Hüseyin Dalgıç: “Oyunda tutunamadık”

Ankara Keçiörengücü mağlubiyetini değerlendiren İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, “Bugün istediklerimizi yapamadık. 90 dakika boyunca oyunun içerisine giremedik. Oyunda tutunamadık. Enteresan pozisyonda goller geldi” dedi.

TFF 1. Lig’in 10. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü’ne 3-2 kaybeden İstanbulspor’da Teknik Sorumlu Mehmet Hüseyin Dalgıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Dalgıç, “Bugün iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Bugün istediklerimizi yapamadık. 90 dakika boyunca oyunun içerisine giremedik. Oyunda tutunamadık. Enteresan pozisyonda goller geldi. Rakibin direnç göstereceğini biliyorduk. Galibiyet için gelmiştik. Biz buraya galibiyet için gelmiştik. Çok üzgünüz. Rakibimizi tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.