Mecnun Otyakmaz: “Takımımıza güveniyorum”

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi’nde Villarreal ile oynayacakları müsabakayla ilgili, “Takımımıza güveniyorum. İnşallah başarılı bir şekilde ülkemize döneriz. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ederim” dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek DG Sivasspor’a başarılar dileyerek günün anısına Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz’a tablo takdim etti.

Üzerinde Başkan Otyakmaz’ın bir elinde Süper Lig, diğer elinde ise UEFA logosunun yer aldığı yağlıboya tablosu Sivas Valisi Salih Ayhan ile birlikte TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan tarafından Mecnun Otyakmaz’a hediye edildi.

Vali Salih Ayhan, Avrupa Ligi maçlarında kırmızı-beyazlı takıma başarılar diledi. Başkan Mecnun Otyakmaz ise tablo için TSYD Sivas Şubesi’ne teşekkür ederek, “Avrupa yolculuğuna hazırlanıyoruz. Ülkemiz adına bu müsabakalardan iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Takımımıza güveniyorum. İnşallah başarılı bir şekilde ülkemize döneriz. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ederim” dedi.