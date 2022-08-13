Manisa FK-Boluspor maçının ardından

0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, “Beklediğimiz bir mağlubiyet değildi. Tabii hiç kimse mağlubiyet beklemez ama böyle bir müsabakadan sonra beklentimizden farklı bir maç çıktı ortaya. Çok net pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. Her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum Çok sıcak bir havada top oynadılar. Böyle sıcak bir havada en güzel mücadeleyi vermeye çalıştılar. Rakibin 10 kişi kalmasından sonra oyunu yavaşlatma isteği vardı. Böyle şeyleri normal görüyoruz. Keşke biz biraz daha çabuk oynasaydık. Oyunun bazı büyük bölümünde başarılı ataklarımız vardı. 90 dakika boyunca kalemizde bir tane pozisyon gördük o da gol oldu. İkinci yarı daha fazla pozisyon bulabiliriz diye düşünmüştük. Kenarları çok fazla kullanamadık. İlk devrede daha fazla pozisyonumuz vardı. Değerlendirebilseydik sonuç çok daha farklı olurdu. Ligin ilk maçları hep enteresan maçlara sahne olur bu maçta öyle oldu. Kaybetmeyi hak etmedik. Bundan sonraki müsabakalarda çok daha hazır hale geleceğimizi düşünüyorum. Fiziksel anlamda geç katılan oyuncularımız var. Transferde geç aldığımız oyuncular var. Onların da fiziksel kalitelerini hazırlamak adına zamanımız olacak. Bu maçı deplasmanda telafi etmek istiyoruz. İyi yoldayız. Oyuncu grubuma güveniyorum. Camiamız hiç merak etmesin. Allah inanana, çalışana yardımcı olacaktır. Oyuncularımızın kalitesini biliyoruz. İlerleyen müsabakalar çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Boluspor cephesi

Takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise “Zor bir deplasmanda alınan ve özellikle son dakikada alınan 3 puan çok önemli bizim için. Bu sıcakta dominant bir takıma karşı 35 dakika boyunca 10 kişi oynamak çok kolay bir şey değil. Bir kez daha takımımı tebrik ediyorum. İlk yarı sahada beklediğimiz bir Manisa takımı vardı. Ona göre önlemlerimizi aldık. İkinci yarı kazanmak için iki ofansif oyuncu soktuk. Neticesinde hiç beklemediğimiz anda stoperimiz oyundan atıldı. Takımımız bu duruma iyi reaksiyon gösterdi. Zaman zaman pozisyonlar da bulduk. Son dakikalarda bulduğumuz golle kazandık, mutluyuz” diye konuştu.