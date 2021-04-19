Manchester United efsanelerinden olan ve son dönemde İngiltere'nin en saygın yorumcularından biri haline gelen Gary Neville, Avrupa Süper Ligi projesine şiddetle karşı çıktığını açıkladı ve sert tedbirlerin gelmesini istedi.

"TAMAMEN REZALET"

"Kahrolsun! Ben bir Manchester United taraftarıyım. Kendimi 40 senedir böyle tanımlıyorum. Ancak, iğreniyorum! En çok da Manchester United ve Liverpool'dan iğreniyorum. Liverpool, sözüm ona 'Asla yalnız yürümeyeceksin' diye şarkı söylüyor. Halkın kulübü, taraftarın kulübü öyle mi? Manchester United, 100 yıldan fazla bir süre önce işçilerin kurduğu bir kulüptü. Artık öyle mi? Düşemeyecekleri bir yarışmaya mı katılıyorlar? Tamamen rezalet! Tamamen utanç verici! Bu ülkede gücü bu kulüplerden acilen geri almalıyız. Üstelik bu kulüplerden biri de benim kulübüm."

"BU TAMAMEN AÇGÖZLÜLÜK"

"Bu tamamen açgözlülük! Bunların hepsi sahtekar. Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City'nin sahiplerinin bu ülkede futbolla hiçbir ilgisi yok. Manchester United, Arsenal ve Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde bile değil. Orada olmaya hakları var mı? Şaka gibi bir durum. Şimdi bu kulüplerin güce sahip olmasını engellemek için bağımsız düzenleyicilere, kural koyuculara sahip olma zamanı geldi. Artık yeter!"

"SAHİPLERİ FUTBOL İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMAMIŞ ADAMLAR"

"Bunların tek bir duygusu var, açgözlülük. Bunlar sahtekar, düzenbaz, üç kağıtçı! Bu kulüplerin sahipleri, Liverpool'un sahibi, Chelsea'nin sahibi, Manchester United'ın City'nin sahipleri, futbol için hiçbir şey yapmamış adamlar. 100 yıldan fazla tarihe sahip olan ve bu ülkenin gerçeği olan kulüplerle yaşayan ve nefes alan insanlar var. Taraftarların kulüplerinin korunması lazım. Bu paraları taraftarlar kazandırıyor. Futbolda paraya karşı değilim ama bunun da bir prensipleri olmalı."

"KATILAN KULÜPLERİ LİGDEN DÜŞÜRECEKSİN"

"Buna katılan İngiliz kulüplerine puan silme cezaları verilmeli. Şampiyonlukları ellerinden alınmalı. Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüpleri damgalayacaksın. Tüm puanlarını sileceksin ve ligden düşüreceksin. Acımasızca cezalandıracaksın. Futbolla zerre alakası olmayan sahipleri de birkaç hafta saklanacaklar ve sonra hiçbir ilgilerinin olmadığını söyleyecekler. Böyle bir pandeminin ortasında, ekonomik kriz zirvedeyken ve her şey pamuk ipliğine bağlıyken böyle açgözlü olmalarını anlayamıyorum. Şaka gibiler. Zoom'da mı görüşüyorlarmış? Şaka gibi! Alt liglerdeki birçok kulüp, pandemi döneminde sadece hayatta kalabilmek için mücadele ediyor. Projeye katılan kulüpler, hayatta kalma mücadelesi verenlere de saldırıyor."

"ZİHİNLERİ KÜÇÜK"

"Manchester United, 8-10 senedir küçük kulüp kafasıyla yönetiliyor. Bunların adı büyük kulüp. Zihinleri küçük. Arsenal de küçük bir kulüp. Büyük kulüp olmak sadece taraftar kitlenizle ölçülmez. Mentaliteniz böyledir. Bayern Münih, her zaman büyük bir kulüp olmuştur. Manchester United ve Liverpool ise bu kararlarıyla büyük değillerdir."

(Ensonhaber)