Manchester United 4-1 Başakşehir
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Manchester United ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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Maçtan dakikalar
7. dakikada Telles'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Başakşehir savunmasından seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Bruno Fernandes'in gelişine sert şutu ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada çalımlarla Manchester United ceza alanına giren Berkay Özcan'ın topuna Lindelöf müdahale etti. Meşin yuvarlakla ceza sahası dışı sağ çaprazında buluşan Visca'nın vuruşu üstten dışarı çıktı.
19. dakikada Telles'in sol kanattan içeriye yaptığı ortada kaleci Mert Günok kontrol etmek isterken topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bruno Fernandes'in müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 2-0
27. dakikada Visca'nın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir pozisyonda kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta gitti.
33. dakikada Lindelöf'ün kendi yarı sahasından Başakşehir savunmasının arkasına attığı uzun pasta Rashford, ceza alanında Mbombo tarafından düşürülünce hakem Hategan penaltı noktasını gösterdi.
35. penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Rashford, farkı 3'e çıkaran golü attı. 3-0
39. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanatta taç çizgisine yakın mesafeden kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen ortaya Demba Ba'nın kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı.
43. dakikada sol kanattan Manchester United ceza alanına giren Mbombo'nun topuk pasında Demba Ba'nın vuruşunu savunmada Maguire araya girerek kornere gönderdi.
49. dakikada tehlikeli gelişen Manchester United atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cavani'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
62. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Harry Maguire'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
75. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan Başakşehir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Deniz Türüç, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
79. dakikada ceza yayı üzerinden Visca'nın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
87. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Visca'nın şutunda kaleci De Gea topu kontrol etti.
90+2. dakikada ev sahibi ekibin gelişen hızlı atağında Greenwood'un pasıyla altıpasta bomboş durumdaki James topu filelere gönderdi. 4-1
Stat: Old Trafford
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka (Brandon Williams dk. 60), Maguire, Lindelöf (Axel Tuanzebe dk. 46), Telles, Fred, Van de Beek, Rashford (Daniel James dk. 59), Bruno Fernandes (Mason Greenwood dk. 58), Martial (Nemanja Matic dk. 81 ?), Cavani
Yedekler: Lee Grant, Dean Henderson, Teden Mengi, Juan Mata, Timothy Fosu-Mensah, Facundo Pellistri Rebollo, Odion Ighalo
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Martin Skrtel (Ponck dk. 86 ?), Alexandru Epureanu
xx,Bolingoli- Mbombo (Hasan Ali Kaldırım dk. 74), Berkay Özcan (Giuliano dk. 74), İrfan Can (Mahmut Tekdemir dk. 46), Nacer Chadli (Gulbrandsen dk. 61), Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Emre Kaplan, Enes Karakuş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Bruno Fernandes (dk. 7 ve 19), Rashford (dk. 35 pen.), Daniel James (dk. 90+2) (Manchester United),
Deniz Türüç (dk. 75) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Tuanzebe, Maguire (Manchester United), Mahmut Tekdemir, Martin Skrtel, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)