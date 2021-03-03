Mahmut Tekdemir maça devam edemedi

Medipol Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Mahmut Tekdemir, Konyaspor mücadelesinin 36. dakikasında sakatlanarak maça devam edemedi ve yerini Giuliano’ya bıraktı.

Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir, sahasında Konyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Sezon başından beri sakatlıklarla başı dertte olan turuncu-lacivertlilere bir kötü haber de Mahmut Tekdemir’den geldi. Başarılı oyuncu, müsabakanın 36. dakikasında girdiği bir ikili mücadele sonrası yerde kaldı. İlk tedavisi saha içinde yapılan Mahmut, karşılaşmaya devam edemedi ve yerine Giuliano dahil oldu.