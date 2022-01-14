Maestro: "Gerçekten iyi oynadık ve iyi olan taraftık"

Göztepe Teknik Direktörü Nester El Maestro, deplasmanda aldıkları 3 puanın önemli olduğunu belirterek, “Gerçekten iyi oynadık ve iyi olan taraftık” dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göztepe Teknik Direktörü Nester El Maestro, bugün Yeni Malatyaspor karşısında çok baskılı bir oyun oynadıklarını belirterek, “Bugün ama bence biz gerçekten iyi oynadık ve iyi olan taraftık. Bu anlamda galibiyeti hak ettik. Çok kıl payı olan ofsayt pozisyonları var, buradan dolayı verilmemiş gollerimiz var. Ama biz Lourency’i beklemek durumunda kaldık, oyuna girdi golünü attı” dedi.

Karşılaşmanın gergin geçtiğini de ifade eden Maestro, “Ama tekrar söylüyorum ki hak eden taraf bence bizdik. Yeni yılda en fazla puanlarımızı alarak girmeye çalışıyoruz ve bunun için de çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bundan sonraki maçlarda da puanlar almaya çalışacaklarını ifade eden Maestro, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Buraya yeni bir şeyler kattık. Ekimi, Kasım ayında başladı aslına bakarsanız bu gelişimler önemli olan bu gelişimlere ve bu değişimlere inancımızı korumak. Yenemediğimiz zamanlarda bile inancımızı koruyup gerilmeden sakin kalarak bunun için aynı şekilde çabalamalıyız. Şuan bunun sonuçlarını almaya başladık ve aynı şekilde mümkün olan en fazla puanı toplamak için yine sahada olacağız.

Türkiye Süper Ligine bakarsanız aslında çok uzun vadede planlar yapılması gereken bir lig değil. Burası benim asıl istediğim takımının benim istediğim şekilde oynaması taraftara özellikle bu oyunun keyif vermesi ve tabii ki ligde kalmak”