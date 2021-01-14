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Luka Jovic, Eintracht Frankfurt’a döndü
Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt, İspanyol ekibinde forma giyen eski oyuncuları Luka Jovic’i sezon sonuna kadar kiraladı.
Spor 14.01.2021, 19:18
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Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt, İspanyol ekibinde forma giyen eski oyuncuları Luka Jovic’i sezon sonuna kadar kiraladı.
Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt eski futbolcusu Luka Jovic’i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Real Madrid’de forma giyen Jovic’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı duyuruldu.
Sırp oyuncu, 2019 yılında 60 milyon Euro karşılığında Alman takımından Madrid’e transfer olmuştu.23 yaşındaki futbolcu Real Madrid ile bu sezon 8 resmi maçta görev aldı ve 2 gol sevinci yaşadı. Jovic’in 9 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.
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