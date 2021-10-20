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Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe akşamı saat 22:00'de başlayacak. Avusturyalı hakem Herald Lechner'in düdük çalacağı mücadele EXXEN platformu üzerinden naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
Spor 20.10.2021, 10:02
GALATASARAY İKİ MAÇTA 4 PUAN TOPLADI!
UEFA Avrupa Ligi E Grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray grupta ilk maçında Lazio karşısında 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. İkinci maçta Marsilya deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyan Galatasaray sahadan beraberlikle ayrıldı ve 1 puanla ülkeye döndü ve grupta puanını 4'e yükseltti.