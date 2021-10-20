Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY İKİ MAÇTA 4 PUAN TOPLADI!

UEFA Avrupa Ligi E Grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray grupta ilk maçında Lazio karşısında 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. İkinci maçta Marsilya deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyan Galatasaray sahadan beraberlikle ayrıldı ve 1 puanla ülkeye döndü ve grupta puanını 4'e yükseltti.