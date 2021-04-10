Lille'de Türk rüzgarı!
Lille'in Metz'i 2-0 yendiği maçta Burak Yılmaz ve Zeki Çelik attığı gollerle yıldızlaştı.
Ligue 1'in 32. haftasında Lille, deplasmanda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in kaydettiği gollerle Metz'i 2-0 mağlup etti.
İlk yarının golsüz berabere bittiği maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla Lille 1-0 öne geçti.
Zeki Çelik'in 89. dakikada attığı golle Lille karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milli futbolcular, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Lider Lille, puanını 69'a yükseltirken, Metz 42 puanda kaldı.
Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.
Golden sonra Lille futbolcuları Yusuf Yazıcı'nın gol sevinciyle takım arkadaşlarına selam gönderdi.
(Maçkolik)