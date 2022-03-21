Lider VakıfBank, PTT’yi devirerek kazanma serisini sürdürdü

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 24. haftasında PTT ile karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü. Bu zaferle VakıfBank, 24. maçında 22. zaferini elde ederken; ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setini VakıfBank 25-21 kazanırken; ikinci set aynı skorla PTT lehine tamamladı ve durum 1-1’e geldi. Üçüncü sette etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, Isabelle Haak’ın 10 sayı bulduğu seti 25-16’lık skorla kazanarak yeniden öne geçti. Son sette de ritmini koruyan VakıfBank, 25-17’lik skorla durumu 3-1’e getirerek ligdeki kazanma serisini sürdürdü.

VakıfBank’ta, Isabelle Haak 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi ve Zehra Güneş 13, Tuğba Şenoğlu 11 sayı üretti. Kübra Akman’ın 9 sayıyla tamamladığı karşılaşmada; Meryem Boz 4, Cansu Özbay 2 sayıyla galibiyete katkı verdi.

VakıfBank, sıradaki maçında, Misli.com Sultanlar Ligi’nde Aydın Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak. Karşılaşma 26 Mart Cumartesi, 14.00’te başlayacak.

VAKIFBANK - PTT: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül,

VAKIFBANK: Kübra Akman 9, Cansu Özbay 2, Gabi 13, Zehra Güneş 13, Isabelle Haak 25, Tuğba Şenoğlu 11, Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 4

PTT: Merve Tanyel 4, İlayda Uçak 8, Emiliya Dimitrova 16, Amanda Campos 8, Bahar Akbay 12, Sıla Çalışkan 4, Simay Kurt (L), Çağla Erdem

SETLER: 25-21, 21-25, 25-16, 25-17

SET SÜRELERİ: 97 dakika (26’, 26’, 22’, 23’)