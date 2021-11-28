Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam ediyor
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu.
KARAGÜMRÜK 0-0 TRABZONSPOR
Maçtan Dakikalar
13. dakikada ceza sahası içerisinde Luckassen'in müdahalesinde Djaniny yerde kaldı. Oyun bir süre devam ettikten sonra hakem Cüneyt Çakır VAR'da pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.
16. dakikada Djaniny'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Viviano meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
18. dakikada hakem Cüneyt Çakır, kaleci Viviano'nun penaltı atışı sırasında önde olduğunu gerekçe göstererek tekrarlanmasına karar verdi. Topun başına tekrar geçen Djaniny'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
29. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Adnan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
45+1. dakikada sol kanatta topla buluşan Djaniny, ceza sahası içine girerek sol taraftaki Nwakaeme'ye pasını aktardı. Nwakaeme'nin uzak direğin dibinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale çizgisine paralel olarak auta gitti.
48. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emre Mor'un şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
62. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-
75. dakikada Hamsik'in içeri çevirdiği topa arka direkte Cornelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat Ahmetoğlu (Tunay Torun dk. 64), Luckassen, Balkovec, Caner (Baniya dk. 84 ?), Jimmy Durmaz, Emre Mor (Vato dk. 71), Adnan Uğur (Salibur dk. 71), Bertolacci, Karamoh (Ahmed Musa dk. 71), Pesic
Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Bahattin Demircan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Ie, Hugo, Trondsen (Denswil dk. 71), Siopis, Hamsik (Abdulkadir Parmak dk. 82 ?), Djaniny (Berat Özdemir dk. 61), Nwakaeme (Serkan Asan dk. 82 ?), Abdulkadir Ömür (Yusuf Sarı dk. 71), Cornelius
Yedekler: Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Peres, Bakasetas, Koita
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Djaniny (dk. 18 pen.), Abdulkadir Ömür (dk. 62) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Abdulkadir Ömür, Ie (Trabzonspor) Karamoh (Fatih Karagümrük)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat Ahmetoğlu, Luckassen, Balkovec, Caner, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Adnan Uğur, Bertolacci, Karamoh, Pesic
Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun, Salibur, Ahmed Musa, Vato, Bahattin Demircan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Ie, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Djaniny, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Cornelius
Yedekler: Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Denswil, Peres, Serkan Asan, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Bakasetas, Abdulkadir Parmak, Koita
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Djaniny (dk. 18 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Abdulkadir Ömür, Ie (Trabzonspor), Karamoh (Fatih Karagümrük)