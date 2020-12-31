Lewis Hamilton şövalye ilan edildi

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, Birleşik Krallık’ın Yeni Yıl Onur Listesi’nde yer alarak şövalye ilan edildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından belirlenen Birleşik Krallık’ın Yeni Yıl Onur Listesi’ne Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton da girdi. 35 yaşındaki şampiyona şövalye unvanı verildiği aktarıldı.

Hamilton’ın motor sporlarındaki başarıları ve katkılarından dolayı kendisine ’Sir’ unvanı kazandırıldığı belirtildi. Sportif başarılarının yanı sıra hayır kurumlarına verdiği desteklerle de bu listeye girmeye hak kazanan Hamilton, 2008’de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından Britanya İmparatorluk Nişanı’na da layık görülmüştü.