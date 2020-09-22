banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Benzinde 19 kuruş indirim bekleniyor
Benzinde 19 kuruş indirim bekleniyor
Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 22 Eylül Altın fiyatları
Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 22 Eylül Altın fiyatları
Piyasalara analitik bakış
Piyasalara analitik bakış
Maske üretiminin yüzde 80'i merdiven altı
Maske üretiminin yüzde 80'i merdiven altı

Lemos siftah yaptı

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, dün akşam ilk kez Sarı- Lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, Zanka’yla beraber 90 dakika Hatayspor karşısında savunma hattında başarılı bir şekilde görevini yaparken özellikle hava toplarındaki etkili formuyla teknik ekibe güven verdi.

Spor 22.09.2020, 10:07
2
Lemos siftah yaptı

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, dün akşam ilk kez Sarı- Lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşadı. İspanya’nın Las Palmas takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, Zanka’yla beraber 90 dakika Hatayspor karşısında savunma hattında başarılı bir şekilde görevini yaptı. Rakip takım oyuncularına geçit vermeyen Lemos, özellikle hava toplarındaki etkili formuyla teknik ekibe güven verdi. Savunma hattında uzun süredir istikrar sorunu yaşayan Sarı-Lacivertliler, bu 2’liyle yola devam etmeye sıcak bakıyor.

Kadroda yer yok...

Fenerbahçe’de bu sezon takımda düşünülmeyen Nabil Dirar ile Garry Rodrigues, Atakaş Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Erol Bulut, takımdan ayrılması beklenen 2 oyuncuya da maç kadrosunda yer vermedi.

Lemos maçın ardından yaptığı açıklamada, “İlk 11 başladığım için mutluyum ama maça bakarsak mutsuzuz. Puanla yola devam etmek isterdik. Lig uzun bir süreç, amacımıza ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” dedi

Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:09
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378