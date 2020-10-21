Leipzig 2-0 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar

6. dakikada Nkunku'nun sağdan kullandığı korner atışında Upamecano iyi yükselip kafayı vurdu ancak kaleci Mert uzanarak topu tokatladı ve gole engel oldu.

9. dakikada atılan uzun topa hareketlenen Visca, sağdan bindirip ceza sahası içindeki Crivelli'ye gönderdi. Bu noktada savunmada Upamecano son anda müdahale ederek tehlikeyi önledi.

16. dakikada Kampl'ın savunma arkasına gönderdiği yüksek topa hareketlenen Angelino, ceza sahasına girer girmez önce düzeltti, ardından sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

20. dakikada Epureanu'dan kaptığı topla hareketlenen Poulsen, Nkunku'yu gördü. Bu futbolcu bekletmeden ceza sahası içindeki Angelino'yu gördü. Angelino farkı 2'ye çıkardı. 2-0

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Deniz Türüç ceza sahası içine girip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

29. dakikada Olmo'nun pasında hareketlenen Nkunku ceza sahası için sağ çaprazından çok sert vurdu ancak Mert gole izin vermedi. Dönen top yine Olmo'da kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda Mert yine başarılıydı.

30. dakikada Nkunku'nun sağdan kullandığı korner atışında uzak köşeye hareketlenen Angelino gelişine çok sert vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

31. dakikada sol kanatta topla buluşan Visca 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve çok sert bir şut çıkardı. Bu pozisyonda kaleci Gulacsi gole izin vermedi.

39. dakikada Skrtel'in pasında topla buluşan İrfan Can ceza sahası önüne gelip uzaktan sert vurdu ancak kaleci Gulacsi topu kontrol etti.

51. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Hee-Chan sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı, kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.

69. dakikada İrfan Can'dan topu kapan Adams, müsait pozisyondaki Nkunku'ya aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.

85. dakikada Visca'nın pasıyla sol kanattan bindiren Bolingoli ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada kaleci Gulacsi topa sahip olarak tehlikeye engel oldu.

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic şansını uzaktan denedi. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Gulacsi geçit vermedi.

Stat: Red Bull Arena

Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez

Red Bull Leipzig: Gulacsi, Orban, Upamecano (Konate dk. 65), Halstenberg, Mukiele, Nkunku (Kluivert dk. 70), Kampl (Adams dk. 58), Angelino, Olmo (Henrichs dk. 65), Forsberg (Hee-Chan dk. 46), Poulsen

Yedekler: Martinez, Tschauner, Samardzic, Barkawski, Sörloth, Sabitzer

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

M.Başakşehir: Mert, Caiçara (Berkay dk. 30), Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal (Demba Ba dk. 66), Rafael, İrfan Can (Aleksic dk. 83 ?), Visca, Deniz Türüç (Giuliano dk. 83 ?), Crivelli

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Said, Emre Kaplan, Ponck, Mahmut, Enes, Gulbrandsen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Angelino (dk. 16 ve dk. 20) (Red Bull Leipzig)

Sarı kartlar: Bolingoli, Rafael, Berkay (M.Başakşehir), Nkunku, Upamecano, Konate, Henrichs (Red Bull Leipzig)