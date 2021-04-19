La Liga: Avrupa Süper Ligi'ne karşı tüm önlemleri alacağız

İspanya La Liga Yönetimi, Avrupa Süper Ligi projesine şiddetle karşı çıktıklarını açıkladı.

İŞTE LA LIGA'NIN AÇIKLAMASI

"La Liga olarak, yakın zamanda yayınlanan ve hem yerli hem Avrupa futbol piramidinin kalbinde yer alan açık rekabet ve spor liyakat ilkelerine saldıran ayrılıkçı, elitist birt Avrupa turnuvası girişimini şiddetle reddediyoruz.

Bugün Avrupa'daki futbol taraftarları, kulüplerinin büyüklüğü ne olursa olsun, başarılı olabileceklerini, zirveye tırmanabileceklerini ve Avrupa futbolunun zirvesinde rekabet edebileceklerini hayal ederler. La Liga, bu Avrupa futbol geleneğini herkes için savunmaktadır. 12 Avrupa kulübü tarafından önerilen konsept, Avrupa futbolunun zirvesine açılan kapıyı kapatarak bu rüyayı yok ediyor ve sadece birkaç elitin kazanabileceği bir lig istiyor.



La Liga, açık liyakat temelli bir turnuva olarak gururlu, 90 yıllık bir tarihe sahiptir. Dünya çapında milyonlarca futbolsever La Liga Santander ve La Liga Smartbank'ın 42 kulübünü takdir eder. Liglerimizin başarısı, İspanya ekonomisine de önemli bir katkı sağlamıştır. GSYİH'nin yüzde 1.4'ünü oluşturur ve 200 bin kişiye istihdam sağlar.



Yeni önerilen bu Avrupa Ligi, zaten süper zengin olan kulüpleri daha da zenginleştirmek için tasarlanmış bencil, egoist bir tekliften başka bir şey değildir. Tüm oyunun çekiciliğini öldürecek ve La Liga'nın üye kulüplerine zarar verecek bir etkiye sahip olacak.





Buna ek olarak bu ayrılıkçı lig, La Liga'nın İspanya hükümetine yaptığı 126 milyon euroluk katkının kalanına da zarar verecektir.



Avrupa futbol ekosisteminin bu yıkımı, nihayetinde yeni yarışmanın ve katılımcı kulüplerin de başarısızlığıına neden olacak.



Elimizdeki tüm önlemleri kullanacağız. İspanyol futbolunun bütünlüğünü ve geleceğini oyunun çıkarlarını savunmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışacağız."