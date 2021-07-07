Kupa Amerika’da finalin adı: Brezilya - Arjantin

Kupa Amerika’da final eşleşmesinin adı Brezilya-Arjantin oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından Brezilya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada finalin adı belli oldu. Yarı finalde daha önce Peru’yu Lucas Paqueta’nın tek golüyle geçen Brezilya ilk finalist olmuş ve rakibini beklemeye başlamıştı. Bugün sabaha karşı oynanan diğer yarı final eşleşmesinde Arjantin, Kolombiya ile karşılaştı. Lautaro Martinez’in 7. dakikada attığı golle öne geçen Arjantin, 61. dakikada Luis Diaz’ın golüne engel olamadı. Mücadelenin 90 dakikasında başka gol olmayınca uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da skor değişmeyince finalisti penaltı atışları belirledi. Penaltılar sonucu rakibini 4-3 mağlup eden Arjantin finalde Brezilya’nın rakibi oldu.

Penaltılarda Arjantin adına Lautaro Martinez, Leandro Parades ve Lionel Messi topu ağlara gönderirken, Rodrigu De Paul vuruşunu gole çeviremedi. Kolombiya’da ise Miguel Borja ve Cuadrado topu ağlara gönderirken, Cardona, Mina ve Sanchez penaltı atışından yararlanamadı.

Brezilya ile Arjantin arasındaki final mücadelesi 11 Temmuz Pazar günü TSİ 03.00’te oynanacak.