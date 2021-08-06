Kulüplerden Sivasspor’a tebrik mesajı

DG Sivasspor’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki 2-1’lik Dinamo Batumi galibiyetinin ardından Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Giresunspor bir kutlama mesajı yayımladı.

Süper Lig takımları, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Batumi’yi 2-1 mağlup eden Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı. İlk olarak Çaykur Rizespor sosyal medya hesabından, "Çaykur Rizespor olarak; UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu’nda Gürcistan ekibi Dinamo Batumi’yi mağlup eden Demir Grup Sivasspor’u tebrik ediyoruz. Ayrıca verdiğimiz söz gereği Demir Grup Sivasspor’un attığı 2 gole karşılık 1000 fidan bağış ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Malatya temsilcisi Yeni Malatyaspor ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma, "Tebrikler Yiğido!" notunu ekledi.

Giresunspor ise tebrik mesajında, "Tebrikler Sivasspor Kulübü" dedi.