Konyaspor’dan Ahmet Çalık anısına bilet

Konyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden ve 6 numaralı formayı terleten futbolcusu Ahmet Çalık anısına evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının tüm biletlerini 6 TL’den satışa çıkarılacağını açıkladı.

Konyaspor, dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının tüm biletlerini 6 TL’den satışa çıkacağını bildirdi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 Ocak Salı günü Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 17.00’da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, 14 Ocak Cuma günü saat 11.00’da satışa sunulacağı belirtildi.