Son Dakika
Konyaspor’da Amilton ile yollar ayrıldı
Konyaspor, Brezilyalı kanat oyuncusu Amilton Minervino ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Spor 03.02.2023, 18:46
Konyaspor, Brezilyalı kanat oyuncusu Amilton Minervino ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Konyaspor kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Futbolcumuz Amilton Minervino’nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Amilton’a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon devre arasında kadroya dahil olan 33 yaşındaki Amilton, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 27 maçta 2 gol attı.