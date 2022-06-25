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Konyaspor, Kahraman Demirtaş’ı kadrosuna dahil etti

Konyaspor, 28 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 25.06.2022, 17:28
Konyaspor, Kahraman Demirtaş’ı kadrosuna dahil etti

Konyaspor, 28 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı’nın Galatasaray ile anlaşmasının ardından boşalan stoper mevkisine Kahraman Demirtaş’ı transfer ederek takviye yaptı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Kahraman Demirtaş kendisini 2+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Belçika takımlarından RCS Verviers alt yapısında yetişen Kahraman, Süper Lig’de son olarak Göztepe forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Kahraman Demirtaş, 2021-2022 sezonunda 23’ü Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

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