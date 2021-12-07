Konya'da golsüz beraberlik

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

3. dakikada Çekiçi'nin ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa sahip oldu.

6. dakikada Mounir'in ceza sahasının sol çaprazından yerden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'te kaldı.

52. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen'in yerden şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

66. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşunda, ceza sahası içinde topa yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

79. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahasına ortasında, Guilherme'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu tokatladı.

90+2. dakikada Aabid'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede topa hakim oldu.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu arada, Selçuklu Gençlik Meclisi üyeleri görme engelli sporseverlere maç anlatımı yapıldı.

Maç anlatımına kulüp başkanı Fatih Özgökçen de görme engelli bir sporsevere anlatım yaparak dahil oldu.