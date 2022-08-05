Konya Veledrom’da ilk resmi yarışlar yapıldı

Türkiye’nin ilk ve tek veledromu olan Konya Olimpik Veledromu’nda resmi açılışı 9 Ağustos’ta yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde bisiklet yarışları başladı.

56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılacağı oyunlarda ilk yarışlar, bisiklet branşında gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk kez Konya’da inşa edilen veledromda yapılan yarışlarda kadınlarda 16, erkeklerde ise 19 sporcu mücadele ediyor. İlk gün Scratch kategorisinde yapılan yarışlarda kadınlarda Kazakistanlı Rinata Sultonava 1. olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışı 2. bitiren Malezyalı Nur Aisyah Mohamad Zubir gümüş madalya alırken, 3. olan Özbekistanlı Sofiya Karimova da bronz madalya taktı. Erkeklerde ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ahmed Almansoori yarışı lider tamamlayarak altın madalya kazandı. 2. İranlı Behnam Ariyan gümüş madalya, 3. Kazakistanlı Alisher Zhumakan da bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışlar sonunda düzenlenen ödül töreninde sporcuların madalyalarını Konya 2021 Oyunlar Genel Koordinatör Yardımcısı Veli Ozan Çakır ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu taktı.

Emin Müftüoğlu: “Türk bisikletinin geleceği ile ilgili çok önemli bir tohum atıldı”

İslami Dayanışma Oyunlarının ilk gününün Türk tarihinin en büyük bisiklet tesisi olan kapalı veledromda başladığını ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “Burada çok güzel bir tesis, inanılmaz güzel bir atmosfer var ve bu atmosferle birlikte çok güzel yarışlar oldu. Burada Türk bisikletinin geleceği ile ilgili çok önemli bir tohum atıldı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Olimpiyatlarda ve Dünya şampiyonalarında madalya alacağız, hedefimiz de bu zaten. O madalyalar bu tesisten çıkacak inşallah. Bu tesisi bize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bisiklet ailesine çok büyük bir desteği var. Spor bakanımızın liderliğinde bu organizasyonları yapıyoruz. Bu tesisin kazandırılmasında çok büyük emek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Uğur İbrahim Altay: “Konya ve Türkiye’ye yakışır bir ev sahipliği yapmak istiyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Konya’nın çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, “5. İslami Dayanışma Oyunlarını Konyamızda gerçekleştiriyoruz. İnşallah açılış seremonisini de Cumhurbaşkanımızın ve devlet başkanlarımızın katılımıyla stadyumda büyük bir organizasyonla gerçekleştirmiş olacağız ama sporcuların gelişi ve müsabakalara göre takvim de bir taraftan başlamış oldu. Bugün resmi müsabakaların açılışını Türkiye’nin ilk olimpik veledromunda yapmış olduk. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Konya ve Türkiye’ye yakışır bir ev sahipliği yapmak istiyoruz. Tesisler oyunlarda sporculara ev sahipliği yapıyor ama sonrasında hem Türkiye’den bisiklet sporcularına hem de büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Konyamız 2022 İslam Şehirleri Spor Başkenti, 2023’te de Dünya Şehirleri Spor Başkenti onun için birçok müsabakaya ev sahipliği yapacağız. Çok güzel bir organizasyon geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Mustafa Kavuş: “Sporun başkenti Konya, büyük organizasyonların da başkentidir artık”

İslami Dayanışma Oyunları’nın şehre tam manasıyla, yeni bir dünyanın kapılarını aralayacağını söyleyen merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, Konya’nın ilk defa bu denli büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağını ifade ederek, “Sporun başkenti Konya, büyük organizasyonların da başkentidir artık. Bu büyük uluslararası organizasyonun Konya’da gerçekleştirilmesi başlı başına büyük bir başarıdır ve bu başarı bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Sporcuların, sporseverlerin ve iki milyarlık İslam Dünyası’nın gözü on gün boyunca şehrimizde olacak. Şehrimizin ve ilçemiz için bulunmaz bir fırsat. Bugün de ilk yarışları takip etmek üzere veledromdayız. Konya, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için tüm kurumlarıyla en güzel şekilde hazırlandı. İnşallah en güzel şekilde de tamamlanacak ve gelecek yeni organizasyonlar için iyi bir referans kazanmış olacağız” diye konuştu.