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Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nda para yüzme kadınlar S5-7 sınıfı 50m kelebekte milli sporcular Sevilay Öztürk altın, Emine Avcu gümüş madalya kazandılar.

Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nda para yüzme kadınlar S5-7 sınıfı 50m kelebekte milli sporcular Sevilay Öztürk altın, Emine Avcu gümüş madalya kazandılar.

Spor 07.08.2022, 18:53
Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nda para yüzme kadınlar S5-7 sınıfı 50m kelebekte milli sporcular Sevilay Öztürk altın, Emine Avcu gümüş madalya kazandılar.

Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nda para yüzme kadınlar S5-7 sınıfı 50m kelebekte milli sporcular Sevilay Öztürk altın, Emine Avcu gümüş madalya kazandılar.

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