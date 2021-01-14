Kocaelispor’da Erhan Altın dönemi bitti

KOCAELİ (İHA) – Misli.com 2. Lig takımlarından Kocaelispor, Teknik Direktör Erhan Altın ile yollarını ayırdı.

2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yolları ayırmasının ardından Erhan Altın ile anlaşmıştı. Kocaelispor’un 1-1 biten Hekimoğlu Trabzon maçının ardından teknik adam Erhan Altın ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdığı öğrenildi. Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Abdülkadir Yılmaz’ın yarın konu ile ilgili yazılı açıklama yapacağı belirtildi.