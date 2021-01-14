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Kocaelispor’da Erhan Altın dönemi bitti
KOCAELİ (İHA) – Misli.com 2. Lig takımlarından Kocaelispor, Teknik Direktör Erhan Altın ile yollarını ayırdı.
Spor 14.01.2021, 21:54
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KOCAELİ (İHA) – Misli.com 2. Lig takımlarından Kocaelispor, Teknik Direktör Erhan Altın ile yollarını ayırdı.2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yolları ayırmasının ardından Erhan Altın ile anlaşmıştı. Kocaelispor’un 1-1 biten Hekimoğlu Trabzon maçının ardından teknik adam Erhan Altın ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdığı öğrenildi. Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Abdülkadir Yılmaz’ın yarın konu ile ilgili yazılı açıklama yapacağı belirtildi.
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