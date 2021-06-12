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Kocaelispor, Benhur ve İrfan ile sözleşme uzattı

KOCAELİ (İHA) – Kocaelispor, iç transferinde Benhur Keser ve İrfan Başaran ile sözleşme uzattı.

Spor 12.06.2021, 20:32
Kocaelispor, Benhur ve İrfan ile sözleşme uzattı

KOCAELİ (İHA) – Kocaelispor, iç transferinde Benhur Keser ve İrfan Başaran ile sözleşme uzattı.

Kadrosundaki isimlerin bir kısmını korumayı sürdüren ve yeni takviyelerle yeni sezona güçlü kadro kurmayı hedefleyen yeşil-siyahlı kulüp; bu sezon takıma şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Benhur Keser ile sözleşmeyi 2+1 yıl daha uzattı. Kocaelispor 31 yaşındaki İrfan Başaran ile de 1+1 yıl daha sözleşme imzaladı.
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