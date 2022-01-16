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Kırmızı: "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder"

Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor’un Galatasaray’ı 4-2 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Nihat Kırmızı, "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder” dedi.

Spor 16.01.2022, 23:18
Kırmızı: "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder"

Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor’un Galatasaray’ı 4-2 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Nihat Kırmızı, "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder” dedi.

Galatasaray’ın herhangi bir kötü duruma düşmediğini belirten Kırmızı, “Galatasaray mutlaka ayağa kalkacaktır ve çok iyi yerlere gelecektir. Bu sezon da en iyi yerde bitirecektir. Bu mağlubiyet her şeyin sonu değil. Önümüzdeki maçlarda çok iyi sonuçlarla, hocamıza da güveniyoruz. Hocamızın iyi bir başlangıç yapmasını isterdik. Maalesef olmadı, fakat bundan sonraki maçlarda eminiz ki iyi yolda. Hakemlerle ilgili çok şey söylemek isterim ama spor kamuoyuna bırakıyorum, futbol kamuoyuna bırakıyorum, taraftarlarımıza bırakıyorum. Çok üzgünüz, bu tarz bir hakem yönetiminden. Oldukça üzgünüm, bunun için herkesi göreve çağırıyorum” dedi.

Özellikle federasyonu, federasyon başkanını, federasyondaki tüm yetkilileri, tüm yöneticileri, tüm kurulları, Merkez Hakem Kurulu Başkanını göreve çağırdığını ifade eden Kırmızı, “Bizim istediğimiz sadece ve sadece adaletli bir yönetim. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Onlardan penaltı istemiyoruz. Bize taç verilsin, faul verilsin de istemiyoruz. Sadece adaletli yönetici istiyoruz. Ofsayt pozisyonlarını ve kırmızı kart pozisyonlarını gördünüz. Biz bunları canlı izledik, tabii ki tekrar tekrar izleyeceğiz. Gördüğümüz kadarıyla hala Galatasaray’a karşı, Galatasaray Camiasına karşı, biz kendimiz birlik olabiliriz, olacağız da. Camiamız birleşecektir ve birlik içerisindedir. Camiamız kendi içinde ufak tefek kendi içerisinde sorun yaşayabilir. Fakat dışarıdaki tüm müdahalelere karşı biz tek yürek, tek vücut olacağız. Herkesin ve hepsinin hakkından geleceğiz. Galatasaray Türkiye’nin hatta Dünya’nın en büyük camialarından biridir. Kimse Galatasaray ile bu şekilde oyun oynamaya kalkmasın. Bundan çok pişman olacaklardır. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu günden itibaren tüm Galatasaray camiası, tüm yönetimimiz ile biz federasyona karşı da merkez hakem kuruluna karşı da çok pozitif adımlar atmak istedik. Sezon başından beri elimizden geldiğince doğru hareketler yapmaya çalıştık. Uğradığımız haksızlıklara karşı kendilerine anlatmaya çalıştık. Camiamızı da arkamıza alarak bunun düzelmesi için elimizden geleni yapacağız. Türk futbolunun yüzde 70’i, Yüzde sekseni Galatasaray’dan ibarettir. Bunun herkes biliyor. Biz olmazsak Avrupa’ya takım bile gönderemeyiz. Galatasaray’ın bu sene Avrupa’ya gidemeyecek olması Türk futbolu için büyük bir kayıptır. Bu sene Galatasaray Avrupa’da olmasaydı belki de takımımız Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyecekti. Bu Türk futbolu için utanç verici bir durumdur” diye konuştu.

Kırmızı açıklamasının devamında, “Dışarıdan hiçbir kimse hiçbir camia veya hiçbir kurum Galatasaray’ın içine müdahale edemez. Galatasaray büyük bir camiadır. Galatasaray kendi içinde ayağa kalkmasını bilir. Galatasaray kendi gücünü çok iyi bilir. Fatih Hocayı hepimiz seviyoruz. Fatih Hoca Galatasaray’a uzun yıllar hizmet vermiş, bir çok kupasında beraber olduğumuz camianın en önemli isimlerinden bir tanesi. Bazen yol ayrılıkları olabiliyor, bunu böyle değerlendirmek lazım. Belli kesimler twetler ile sosyal medyadan mesaj vermeye çalışıyor. Belki benim bu konuşmamdan sonra bunlar devam edecek. Bu çok büyük bir ayrılık gibi görünmesin. Biz tercihlerimizin doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama Fatih hocamız Galatasaray’a büyük hizmetler verdi, bundan sonra da hizmetler vermeye devam edecektir. Bu maçı en çok Fatih hoca kazanmamızı isterdi. Bundan sonraki maçlarımızı da en çok Fatih hoca ister. Yeni hocamıza yine Fatih hoca destek olacaktır. Fatih hocaya kalsa bunlar yaşanmaz. Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar da araya girerek bizim bazı taraftarlarımızı da gaza getirerek bazı şeyler sosyal medya üzerinden dile getirerek adı operasyon deniliyor. Galatasaray camiası böyle zamanlarda birlik beraberlik içerisinde olmasını bilir. Fatih hoca Galatasaraylı, herkes kadar ve bizim kadar Galatasaraylı. Hoca geleli 3-4 gün oldu. İl defa takımı sahada görüyor. Hocanın isteklerini değerlendireceğiz. Takımın her hangi bir maaş sorunu yok” dedi.

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