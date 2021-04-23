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Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 37. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor 23.04.2021, 15:17
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Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 37. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, 35 puanla 18. sırada girdiği Süper Lig’in 37. haftasında yarın lider Beşiktaş’a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Kayserispor Tesisleri’nde yaptı. Kayserispor’da cezalı Daniel Avramovski, kadro dışı bırakılan Cristian Sapunaru ve sakatlıkları devam eden Gustavo Campanharo, Ömer Uzun Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Saat 17.00’de Kayseri’den İstanbul’a gidecek olan sarı-kırmızılılar ardından kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Vodafone Park’ta yarın oynanacak olan Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşması saat 20.30’da başlayacak.
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