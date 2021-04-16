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Kayode 3. golünü kaydetti

DG Sivasspor’un Nijeryalı oyuncusu Olarenwaju Kayode, Gençlerbirliği karşılaşmasında attığı golle bu sezon üçüncü kez fileleri havalandırdı.

Spor 16.04.2021, 19:04
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Kayode 3. golünü kaydetti

DG Sivasspor’un Nijeryalı oyuncusu Olarenwaju Kayode, Gençlerbirliği karşılaşmasında attığı golle bu sezon üçüncü kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig’de Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor’da Olarenwaju Kayode rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 83. dakikasında sahneye çıkan Kayode, Max Gradel’in pasıyla topu kaleye gönderdi. 27 yaşındaki oyuncu böylece bu sezonki üçüncü golünü atmayı başardı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Mustapha Yatabare’nin yerine oyuna giren Kayode, attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı.
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