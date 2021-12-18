Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi

İSTANBUL (AA) - Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa başında Süper Lig'de 7 maça çıkan Kutlu, 1 galibiyet almıştı.