Kasımpaşa kafilesi Sivas’a geldi

Kasımpaşa, yarın DG Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi Sivas’a geldi.

Süper Lig’in son hafta maçında yarın Sivasspor ile karşılaşacak İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, Sivas’a geldi.

Futbolcular, teknik heyet ve yönetimden oluşan kafileyi taşıyan özel uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na indi. Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Lacivert-beyazlı ekip konaklayacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Kasımpaşa, yarın saat 18.00’da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.