Kasımpaşa galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, ligde üst üste 5. kez galibiyet sevinci yaşamış oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor’u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ligdeki galibiyet serini 5 maça çıkarmış oldu. Söz konusu süreçte Kasımpaşa, sahasında Altay’ı 2-1, Hatayspor’u ise 3-1 mağlup ederken, deplasmanda Giresunspor’u 2-0, Galatasaray’ı da 3-1’lik skorlarla geçti.

Paşa, son olarak da Kayserispor’u evinde 3-1 yenerek 5’te 5 yaptı ve 15 puanı hanesine yazdırdı.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek.