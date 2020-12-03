Karatede engelli hakem devri başlıyor

Türkiye Karate Federasyonu engelliler konusunda bir ilki daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Başkan Esat Delihasan yapacakları yönetmelik değişikliğiyle engelli hakem sayısını artıracaklarını söyledi.

Engelliler konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Türkiye Karate Federasyonu, Türk sporunda bir ilki daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Başkan Esat Delihasan, yönetmelikte yapacakları değişiklikle engelli hakemlerin sayısını artıracaklarını ve normal müsabakalarda da görev yapmalarını sağlayacaklarını söyledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bu müjdeyi veren Delihasan, “Federasyon olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Engellilerin topluma kazandırılması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Engelli bireylerimizin karate salonlarında spor yapabilmesi noktasında tüm antrenörlerimizi teşvik ediyoruz. Şu anda engelli tek hakemimiz olan Nesrin Cavadzade’ye yenilerini eklemek için de gerekli yönetmelik değişikliklerini yapacağız” diye konuştu.

Şan ve Kobaş’tan destek

Türkiye Karate Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan da engelli hakem sayısının artırılması noktasında kurul olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Türkiye’nin tek engelli karate hakemi olan Nesrin Cavadzade’nin engelliler müsabakalarının yanında Türkiye şampiyonalarında da görev aldığını ifade eden Şan, “Onun başarısı bize bu konuda yeni sorumluluklar yükledi” şeklinde konuştu.

Dünya ve Avrupa Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş da engelli hakem konusunda Türkiye’nin öncü ülkelerden biri olduğunu kaydederek, “Yeni dönemde Türk karatesi engelli hakemleriyle de örnek olacak” dedi.