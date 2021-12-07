Karaman: “Puanlar almak istediğimiz maçlar var”

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk devreyi iyi bir yerde bitirmeleri için puanlar almak istedikleri maçların olduğunu söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2-0 galip geldikleri Antalyaspor maçıyla ilgili olarak, “Önemli bir haftayı geride bıraktık. Tekrar oyuncularımızı kutlayalım. Maç gününde de bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür edelim. Buna devam etmeliyiz. Çünkü her hafta yeni bir final, yeni bir heyecan” ifadelerini kullandı.

Ligin 16’ıncı haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan Karaman, “Bu haftada deplasmana gideceğiz. Rakibimiz Beşiktaş. Bu akşam ki maçlarını da takip edeceğiz. Onlarda eksik oyuncu var, bizde de eksik oyuncu var. Kadro derinliğine baktığımız zaman geçen sene hem milli takımda hem de kendi takımlarında çok başarılı performans çizdikten sonra Beşiktaş’a transfer olup yedek kulübesinde bekleyen oyuncu grupları var. Dolayısıyla bizi zor bir maç bekliyor. Bu galibiyet, 9 kişinin ortaya koymuş olduğu ve daha sonradan oyuna giren oyuncularımız, kulübede bekleyenler, sakat dışarıda bekleyenlerle iyi bir birliktelik gösterdiler. Dolayısıyla bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedeflediğimiz, ilk devreyi iyi bir yerde bitirmek istediğimiz ve puanlar almak istediğimiz maçlar var. Dolayısıyla heyecan devam ediyor” şeklinde konuştu.